Stefano Fassina dimesso da ospedale, a riposo per trauma toracico

Roma, 2 ott. (askanews) - E' uscito dall'ospedale San Giovanni di Roma, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso come una lastra toracica, il deputato di Liberi e Uguali, Stefano Fassina, rimasto ferito durante un intervento di polizia a una manifestazione all'esterno della sede di Roma Metropolitane. Gli inquirenti della Procura di Roma attendono una rapporto informativo della Digos in merito al ferimento di Fassina, a cui è stato diagnosticato un trauma toracico. Prescritto un periodo di riposo.Secondo quanto ricostruito sinora dagli investigatori nel presidio, autorizzato, gli animi si sono surriscaldati quando un collaboratore dell'assessore capitolino alle Partecipate, Gianni Lemmetti, avrebbe tentato di entrare nel palazzo che ospita l'azienda di trasporti. Il servizio d'ordine della polizia, a quel punto, ha cercato di aprire un varco tra una cinquantina di lavoratori, a rischio licenziamento, in presidio all'ingresso dell'edificio. Alcuni manifestanti, sindacalisti e consiglieri comunali del Pd e di Sinistra italiana sono stati travolti. E tra loro pure Fassina, che ha avuto la peggio.