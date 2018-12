Strage discoteca, fermato ragazzo sospettato di aver usato spray

Corinaldo (askanews) - È stato identificato e fermato per droga il ragazzo sospettato di aver usato lo spray urticante all'interno della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, in provincia di Ancona, prima del concerto di Sfera Ebbasta, scatenando il panico e la calca nella quale sono morte 6 persone, cinque ragazzi e una donna di 39 anni. Tragedia provocata dal cedimento di una balaustra del ponticello che collegava l'uscita di sicurezza col cortile. Il fermato ha 16 anni, è della provincia di Ancona e corrisponderebbe alla descrizione fatta da diversi testimoni del ragazzo che ad un certo punto della serata avrebbe usato lo spray. Ma la Procura è molto cauta, il nome del sospettato non è ancora nel registro degli indagati e deve ancora essere sentito dai pm per chiarire la sua posizione. Il reato ipotizzato dai pm è omicidio preterintenzionale.