Stromboli, il vulcanologo: la situazione mostra parametri normali

Stromboli, 4 lug. (askanews) - "La situazione al momento mostra parametri normali. Altri parametri segnalano un leggero aumento del tremore vulcanico".Il giorno dopo la violenta eruzione che ha causato una vittima, il piccolo villaggio di Ginostra sull'isola di Stromboli ritorna alla normalità. La situazione viene tenuta sotto controllo dai vulcanologi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma come ha spiegato ad askanews il geofisico dell'Ingv, Gianfilippo De Astis."L'esplosività vede una modesta attività con bassa intensità e lanci di lava e scorie dal lato della Sciara del fuoco. Vicino a Ginostra c'è una colata che arriva fino al mare sebbene in modo discontinuo".Intanto, le strade del piccolo centro di Ginostra sono invase dalla cenere lavica e dai resti dei lapilli piovuti dalla sommità del vulcano. Ma gli stessi residenti, che hanno visto fuggire per la paura i tanti turisti che affollavano l'isola, già dalle prime luci del giorno si sono armati di scope e hanno cominciato a spazzare le strade.