Stromboli, un mostro di fumo si leva dal mare

Stromboli, 28 ago. (askanews) - La nuova eruzione di Stromboli vista da sotto la Sciara del Fuoco, la via che porta a mare la lava dalle bocche del vulcano. Le immagini impressionanti sono state pubblicate sul suo profilo Instagram dalla palermitana Elena Schiera, che si trovava in mare proprio davanti alla Sciara. "Eruzione vulcano di Stromboli ore 12:17. sopravvissuti per miracolo - momenti di panico" scrive @elena-schiera21.L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha riferito infatti che alle 12.17 si è registrata una esplosione di forte intensità che ha interessato l'area centro-meridionale della terrazza craterica dello Stromboli. Secondo i vigili del fuoco, intervenuti immediatamente con squadre in motobarca ed elitrasportate,non risultano persone coinvolte. Una esplosione analoga era avvenuta lo scorso 3 luglio.