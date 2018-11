Studenti in corteo a Milano, brucia bandiera della Lega al Duomo

Milano (askanews) - Hanno bruciato la bandiera della Lega in piazza Duomo a Milano per protestare contro Salvini. Sono tornati a manifestare gli studenti di scuola e università con cortei in varie città per chiedere al governo di "rimettere al centro la conoscenza e il diritto allo studio, costruire scuole e università controcorrente e cambiare da lì tutta la società". Si tratta della seconda mobilitazione su scala nazionale di questo autunno, dopo quella del 12 ottobre.A Milano, come in tutta Italia, lo slogan della manifestazione organizzata dai collettivi studenteschi è "No Salvini day" .Presi di mira dai giovani il ministro dell'interno, il governo giallo-verde in generale e anche gli Stati Uniti.Una delle soste dei due tronconi, prima di ricongiungersi in via Broletto, è proprio il consolato americano, una location decisa per manifestare solidarietà alla "carovana migrante" che sta raggiungendo con grandi difficoltà il confine tra Messico e Usa.Tra i nuovi idoli finiti nei cori dagli studenti c'è invece il sindaco di Riace. "Mimmo Lucano ce lo ha insegnato, disobbedire non è un reato", hanno urlato in coro gli studenti, insieme ad alcuni gruppi di migranti.