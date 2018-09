Sul blog di Grillo progetto "alternativo" per il ponte di Genova

Genova, (askanews) - Un progetto alternativo per il nuovo ponte di Genova: è stato illustrato dell'architetto Stefano Giavazzi e pubblicato ieri anche sul blog di Beppe Grillo.Il progetto non prevede il semplice rifacimento del viadotto ma "un sistema di riqualificazione dell'area, di messa in sicurezza immediata senza demolire, mediante una 'macchina dell'abitare che produce energia".Intervistato in merito, il governatore della Liguria Giovanni Toti ha ribadito che le istituzioni della Regione e della città di Genova stanno portando avanti il progetto dell'architetto Renzo Piano che ha definito largamente condiviso e molto bello". Secondo Toti si deve "andare avanti con quello".