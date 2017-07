Taranto, blitz della polizia contro la mafia: 27 misure cautelari

Taranto (askanews) - La Polizia di Taranto ha eseguito nelle prime ore del mattino un'importante operazione contro un gruppo criminale di stampo mafioso attivo nel capoluogo ionico. Sono state decise misure cautelari nei confronti di 27 persone, indagate a vario titolo e in concorso tra loro per una serie impressionante di reati quali associazione di tipo mafioso, scambio politico elettorale-mafioso, estorsione, corruzione, rapina, riciclaggio, lesioni personali, danneggiamento, detenzione illegale di armi da fuoco e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Sono entrati in azione agenti della Questura di Taranto, del Servizio centrale operativo, delle squadre mobili di Lecce, Foggia, Brindisi, L'Aquila e Alessandria e quelli del Reparto prevenzione crimine di Lecce, con il decisivo supporto del Reparto volo e di diverse unità cinofile di Bari. L'ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia.