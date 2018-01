Tartaruga imprigionata nella plastica nel mare delle Eolie

Filicudi (askanews) - Il dramma di una tartaruga Caretta Caretta nel video diffuso su FAcebook dalla organizzaizione Filicudi Wildlife Conservation per accendere, una volta di più, i riflettori sul problema dell'inquinamento marino con plastiche e imballaggi. Un grido d'allarme proprio mentre in Italia imperversa il dibattito sul costo dei sacchetti biodegradibili e mentre la premier britannica, Theresa May dichiara una guerra totale alla plastica con un piano 25ennale.Le statistiche parlano di circa 8 milioni di tonnellate di plastica che finiscono negli oceani ogni anno; se a questo trend non si pone un freno, nel 2050 in mare ci sarà più plastica che pesce.