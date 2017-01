Terremoti, scuole evacuate a Roma, chiuse anche domani all'Aquila

Roma, (askanews) - A Roma, dove sono state avvertite in modo distinto le tre forti scosse con epicentro nella provincia dell'Aquila, sono state evacuate per precauzione diverse scuole tra cui il liceo Manara a Monteverde, una scuola al quartiere Trastevere, e altri istituti scolastici nella Capitale.Altre scuole di diversi gradi sono state evacuate per sicurezza anche in altri quartieri della città, come Salario, Nuovo Salario, San Giovanni, Laurentina, Gianicolense, Esquilino, Prima Porta, Ponte Milvio, Saxa Rubra, e ancora Ostia e Guidonia.Dopo le scosse, il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino a giovedì.Dopo le prime tre forti scosse registrate in centro Italia alle 10.25, 11.15 e 11.25, rispettivamente di magnitudo 5,3, 5,4 e 5,3, un'ennesima scossa di magnitudo 4,3 ha colpito il centro Italia, alle 12.07, vicino a Rieti.