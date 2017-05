Terrorismo, Fedeli: oggi a Palermo anche per morti Manchester

Palermo (askanews) - "Si trascende nella retorica quando c'è qualcuno che vuole restare indifferente e dimenticare. Con quello che è successo stanotte a Manchester, dove ci sono 22 ragazzi tra cui bambini, andati in un posto di aggregazione adascoltare musica che è un linguaggio universale, penso che essere qua oggi non sia retorica". Lo ho detto il ministro dell'istruzione Valeria Fedeli arrivando all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per celebrare il 25 anniversario della strage di Capaci."È un fatto gravissimo - ha detto il ministro -. Il punto non è preoccuparsi. Il punto è contrastare ogni forma di violenza in questo caso terrorismo. E rendere tutti consapevoli che non dobbiamo arretrare sui punti di libertà e sicurezza".Al suo arrivo a Palermo, il ministro ha fatto osservare ai ragazzi scesi con lei dalla nave della legalità un minuto di silenzio in memoria delle vittime di Manchester.