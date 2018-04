Napoli (askanews) - "Non amplifichiamo, non facciamo ipotesi che non hanno corrispondenza con la realtà. Sottolineiamo che il sistema sicurezza in Italia ha funzionato. Credo che sia l'unico dato incontrovertibile". Lo ha detto il capo della polizia, Franco Gabrielli, a margine della conferenza in procura a Napoli sull'arresto di un 22enne gambianto, Alagie Touray, con l'accusa di terrorismo di matrice islamica.