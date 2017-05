Terrorismo, Roberti: cooperazione tra Stati per sconfiggerlo

Palermo (askanews) - L'attentato di Manchester "è un segno molto grave dei tempi in cui viviamo. In cui ci tocca continuare a fronteggiare le mafie, come abbiamo fatto fino ad ora con risultati brillanti, ma ci tocca anche affrontare il fenomeno del terrorismo internazionale per il quale è necessario una cooperazione di tutti a livello internazionale per sconfiggerlo". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti arrivando all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per partecipare al 25 anniversario della strage di Capaci.