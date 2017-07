Tiffany Trump in vacanza a Capri

Roma, (askanews) - Tiffany, sorella meno nota di Ivanka Trump (che però è figlia di Ivana Trump, prima moglie di Donald Trump ndr), è in vacanza sull'isola di Capri.La figlia del presidente americano Donald Trump con la madre, Marla Maples, seconda moglie del tycoon, è arrivata sull'isola a bordo di uno yacht lussuoso di circa 50 metri ormeggiato nel porto turistico.A tarda sera le due donne, insieme ad alcuni amici, hanno fatto la loro apparizione in Piazzetta dopo essere salite con la funicolare.Veloce passeggiata prima di recarsi a cena in un ristorante del centro. Poi a notte fonda, scortate da un robusto schieramento di sicurezza, la figlia e l'ex moglie di Trump sorridenti ai flash dei fotografi e gli obiettivi dei cameraman hanno fatto rientro in porto.