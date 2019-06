Toninelli: nuovo ponte Genova sarà inaugurato in primavera 2020

Genova, 25 giu. (askanews) - Oggi parte la ricostruzione del ponte Morandi che sarà completata entro la primavera del 2020. Lo ha assicurato il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, dopo aver incontrato a Genova i residenti della zona arancione di Ponte Morandi. "Oggi -ha sottolineato Toninelli- è una giornata importante perché il lavoro che abbiamo fatto nei mesi scorsi finalmente inizia a essere tangibile. Oggi ci sarà la prima colata di calcestruzzo e questo significa che stiamo finalmente ricostruendo quello che è il simbolo del fallimento della gestione della cosa pubblica data ai privati sarà un brutto ricordo. Iniziamo a ricostruire" Quanto alle tempistiche del ponte: "Penso che per la fine dell'anno il nuovo ponte sarà in piedi, lo si possa finalmente vedere e nella primavera del 2020 lo si possa inaugurare", ha detto iToninelli.Per quanto riguarda il timore per le polveri sottili, Toninelli ha dichiarato che siamo sotto a livelli allarmanti ma che si continuerà a "monitorare i dati". E i dati saranno "open", nel nome della trasparenza.