Torino, arresti tra anarchici dopo gli scontri per sgombero Asilo

Roma, 20 set. (askanews) - Vasta operazione della polizia con numerose misure cautelari nei confronti dei presunti responsabili delle violenze dello scorso 9 febbraio a Torino, alla manifestazione organizzata dai gruppi anarchici in seguito all'operazione "Scintilla" che ha portato allo sgombero e al sequestro dello storico centro sociale Asilo.Le indagini della Digos di Torino, coordinate dalla Procura locale, hanno visto la collaborazione delle Questure di Milano, Ravenna, Sassari, Trento e Cuneo. Le misure cautelari sono state adottate nei confronti di militanti anarchici provenienti da Piemonte, Lombardia e Sardegna: sono indagati per lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e imbrattamento. In corso, inoltre, diverse perquisizioni.