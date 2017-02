Torino, distrutti dalla polizia oltre 400 kg di droga

Torino (askanews) - A Torino la polizia ha distrutto circa 400 chilogrammi di hashish e 45 di cocaina in impianti di incenerimento che, secondo uno specifico protocollo, garantiscono la sicurezza delle operazioni didistruzione, in armonia con la tutela della salute pubblica. Gli stupefacenti distrutti, avrebbero fruttato alle varie organizzazioni criminali, più di tre milioni di euro.Il quantitativo di droga sequestrata è il risultato di diverse operazioni antidroga concluse nella provincia di Torino negli ultimi tempi, tra le quali la recente operazione "Pusher" che ha visto coinvolte le squadre mobili di tutta Italia, sotto il coordinamento del Servizio centrale operativo di Roma, in una azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che, solo nel torinese, ha portato all'arresto di 24 persone.