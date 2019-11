Torna Spelacchio, la geniale campagna Netflix. C'è anche Marzullo

Roma, 25 nov. (askanews) - "Sta tornando a Roma...il nostro Spelacchio!". L'annuncio arriva dalla sindaca Virginia Raggi che ha condiviso sul suo profilo Facebook la geniale campagna Netflix per lanciare l'atteso nuovo albero del Natale 2019 che arriverà l'8 dicembre in piazza Venezia.Già lo scorso anno, il gigante dello streaming aveva sponsorizzato l'abete capitolino, cavalcando l'onda del successo e della simpatia generata dallo Spelacchio del 2017, con uno spot in cui veniva presentato come una star e per il Natale 2019 ha fatto meglio con un video in cui Spelacchio ha una sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood, è un divo da red carpet e in attesa delle feste si riposa e si rilassa facendo yoga, fino a quando non arriva una chiamata di Gigi Marzullo che gli chiede se tornerà a Roma.... E lui, confessa di essere tornato a credere nel Natale grazie a Klaus e Jesper, protagonisti, non a caso, del cartoon di Natale Netflix, ovviamente...