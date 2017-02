Tornano a splendere i lampadari della Casina Cinese di Palermo

Roma, (askanews) - Tra il 1806 e il 1807 al magazzino del Molo di Palermo arrivarono 174 casse con gli arredi di pregio che Ferdinando IV di Borbone e Maria Carolina d'Austria destinavano alle loro nuove residenze siciliane: la Casina alla Cinese, il Sito di Ficuzza e il Casino di Solanto. E tra tavolini intarsiati, sete, legni, vasi cinesi, piani miniati e quadri, c'erano anche straordinari lampadari di fattura diversa.Venticinque di questi tesori ottocenteschi sono tornati a risplendere, restaurati grazie alla partnership con Il Gioco del Lotto. Lampadari d'alabastro, con cristalli scintillanti, in bronzo antico, foglia d'oro, dettagli in seta, che illuminavano la Casina a ogni festa.I visitatori, per apprezzarne il recupero, potranno partecipare gratuitamente l'11 e il 12 febbraio, a un grande evento a ingresso libero, organizzato in collaborazione con Le Vie dei Tesori; saranno accompagnati da guide qualificate dell'associazione Amici dei Musei siciliani che, impersonando il re Ferdinando e la regina Maria Carolina, li condurranno alla scoperta della loro nobile dimora nuovamente illuminata.