Roma, 8 mar. (askanews) - Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori dell'ex premier Matteo Renzi, tornano liberi. Il Tribunale del Riesame di Firenze ha infatti revocato gli arresti domiciliari ai coniugi Renzi, accogliendo la richiesta degli avvocati difensori.I Renzi erano agli arresti dal 18 febbraio scorso con l'accusa di inquinamento delle prove e reiterazione del reato, nell'ambito di un'inchiesta per bancarotta e ed evasione fiscale.Il Riesame ha inoltre disposto nei loro confronti l'interdizione dall'esercizio dell'attività imprenditoriale per 8 mesi, un'ipotesi che era stata ventilata dallo stesso avvocato Federico Bagattini come misura più proporzionata rispetto alle accuse.

Tornano liberi i genitori di Renzi, revocati i domiciliari: le tappe

Dopo 18 notti agli arresti domiciliari, tornano in libertà Tiziano Renzi e Laura Bovoli. Ma la revoca della misura cautelare, eseguita la sera del 18 febbraio scorso, non è una vittoria piena: l'ordinanza del gip e' stata infatti sostituita con il divieto di esercitare l'attivita' imprenditoriale per otto mesi.

Significa che gli indizi a carico dei Renzi, sostenuti dalla procura nell'indagine per bancarotta e false fatture condotta dal pm Luca Turco, hanno retto anche al vaglio del Riesame, ed il tribunale ha riformato soltanto le esigenze cautelari. Risultato comunque appreso con soddisfazione dai difensori di Tiziano e Laura Bovoli, "anche dal punto di vista umano".

I coniugi Renzi, quasi settantenni, erano stati posti ai domiciliari, come detto, lunedi' 18 febbraio. Un arresto eseguito dalla guardia di finanza che avevo catapultato Rignano sull'Arno sotto i riflettori di tutta Italia. Ma parallelamente all'esecuzione della misura "choc" - maturata nell'ambito dell'attivita' imprenditoriale dei Renzi, accusati di aver fatto fallire cooperative di cui erano amministratori di fatto, traendone così vantaggio - è cominciata anche una battaglia per la revoca dei domiciliari. Il gip, Angela Fantechi, all'esito dei due lunghi interrogatori del 25 febbraio, non aveva cambiato idea. Oggi il Riesame ha attenuato la misura. "I Renzi sono persone libere", ribadisce il loro difensore Federico Bagattini. Ma i fronti giudiziari restano aperti. Tra pochi giorni, il giudice dovra' decidere del fallimento Marmodiv, la terza cooperativa del "sistema Tiziano", nell'occhio del ciclone; è già cominciato il processo per le false fatture con il re degli outlet Luigi Dagostino e a giugno la Bovoli sara' a processo anche a Cuneo, sempre per bancarotta.