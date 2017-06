Torneo di golf McDonald, raccolti fondi per bambini ospedalizzati

Roma, (askanews) - Raccogliere fondi per aiutare a gestire le sei strutture dove vengono ospitate le famiglie dei bambini ospedalizzati. E' questo l'obiettivo del Torneo di golf Ronald McDonald, organizzato da otto anni dalla Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald sul percorso dello Sheraton Golf Parco de' Medici di Roma.Anche quest'anno sono stati molti gli amici e sostenitori che hanno voluto portare il loro contributo alla causa della Fondazione: 80 giocatori e oltre 40 aziende sponsor che hanno donato circa 260mila euro.La Fondazione, in collaborazione con i principali ospedali pediatrici italiani, gestisce in Italia quattro Case Ronald e due Family Room grazie alle quali non solo consente l'accesso a cure d'eccellenza, ma supporta le famiglie e permette loro di essere attivamente coinvolte nella cura dei propri figli.Fabio Calabrese, neo presidente di Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald. "L'obiettivo del torneo di golf è quello di raccogliere fondi per la Fondazione Ronald McDonald Italia per portare avanti gli obiettivi della fondazione stessa che opera in Italia con quattro case Ronald e due family house. L'obiettivo finale della nostra fondazione è quello di tenere vicina la famiglia quando la cura è lontana. Siamo giunti all'ottava edizione di questo torneo e nelle sette edizioni precedenti abbiamo raccolto quasi 1 milione 900 mila euro che sono destinati all'accoglienza e ai progetti legati ai bambini che vengono curati nei principali poli ospedalieri pediatrici italiani e alle loro famiglie".Oggi in Italia le case della Fondazione sono quattro: due a Roma, una a Brescia e una a Firenze, cui si aggiungono una Family Room all'interno dell'Ospedale S. Orsola di Bologna e una all'interno dell'Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria. Dal 2007, anno dell'apertura della prima casa in Italia, sono state ospitate circa 35.000 persone, per un totale di oltre 160.000 pernottamenti, con un risparmio di oltre 16 milioni di euro.