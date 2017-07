Torre Annunziata, il sindaco: edificio non in buone condizioni

Torre Annunziata (askanews) - L'edificio crollato a Torre Annunziata non era in buone condizioni. Lo ha denunciato lo stesso sindaco del paese nel Napoletano, Enzo Ascione. "C'erano lavori in corso sia al primo che al secondo piano, il terzo e il quarto invece erano normalmente abitati", ha detto arrivato sul posto.Ascione ha spiegato che non c'erano ordinanze di sgombero ma verranno fatte tutte le verifiche. "Ci sono le dichiarazioni di inizio attività per manutenzione ordinaria, se qualcuno durante questi lavori ha fatto delle opere non previste e sono andati a toccare pezzi importanti del fabbricato e poi è successo il crollo è chiaro che si saprà solo quando saranno fatte le verifiche al momento non si può dire nulla".