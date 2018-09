Toti: commissario entro 10 giorni da pubblicazione decreto Genova

Roma, (askanews) - "Ad oggi si sa che verrà nominato un commissario straordinario che avrà i più ampi poteri - anche in deroga alla normativa vigente - per scegliere e proporre al governo e agli enti locali la via più breve per la ricostruzione del ponte". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sul decreto Genova. "Il commissario arriverà entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale. Siccome immagino che entro sera il decreto sarà sostanzialmente limato e verrà poi pubblicato nei prossimi giorni, verosimilmente i primi giorni della settimana prossima avremo un commissario"."Autostrade avrà il ruolo di interloquire con il commissario straordinario, se no non faremo un passo alla volta. Il passo che abbiamo fatto oggi è stato quello di condividere un decreto che divide le competenze tra enti locali e governo centrale a seconda di quello che è giusto che sia", ha aggiunto Toti. "L'infrastruttura del Ponte Polcevera è statale, oggetto di un concedente statale, di un concessionario statale, riteniamo che sia opportuno e giusto che il governo centrale nomini un commissario, ovviamente in pieno accordo con noi e che si occupi del percorso più breve ed efficiente per demolirlo e ricostruirlo", ha sottolineato Toti.