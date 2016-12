Tour nella periferia di Roma, Causin: situazioni inaccettabili

Roma, (askanews) - Nella periferia Est di Roma, tra San Basilio e Tor Sapienza, si è svolta la prima missione ufficiale della Commissione di inchiesta della Camera dei Deputati sulla sicurezza e sul degrado delle città e delle periferie. Il presidente della Commissione, che ha guidato il tour, è il deputato di Ap-Ncd, Andrea Causin."Ci sono delle situazioni che sono sicuramente inaccettabili per un paese sviluppato come l'Italia nel 2016: il fatto che ci siano delle zone dove ci sono tonnellate di rifiuti a cielo aperto, roghi che sprigionano diossina, oppure situazioni ancora più gravi che abbiamo avuto modo di vedere in campi rom dove ci sono minori che vivono in situazioni sicuramente non dignitose sul piano dei servizi e delle condizioni igieniche". Il deputato di Ap-Ncd, Andrea Causin, ha guidato"Penso che da questo punto di vista la Commissione non solo debba prenderne atto, ma deve anche utilizzare i propri poteri d'inchiesta per segnalare al sindaco e al prefetto affinchè si possano mettere in tempi brevi quelle misure in atto che consentano di risolvere il problema"."Risolverlo non in maniera drastica e brutale con le ruspe come qualcuno vuole, ma bisogna trovare sicuramente il modo per dare alle persone, sia ai residenti sia a chi permane nei campi, delle condizioni di vita dignitose".