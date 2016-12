Tour nella periferia di Roma, parroco: casa e lavoro i problemi

Roma, (askanews) - "Mi piace dire che a San Basilio ci sono un sacco di cose belle, tante potenzialità e spesso noi andiamo agli onori della cronaca solo per fatti negativi, non sempre dovuti al territorio". Don Stefano Sparapani è parroco della parrochia di San Basilio Magno, periferia Est di Roma, tra le zone con il più alto tasso di criminalità nella Capitale. Don Stefano ha accolto la prima missione ufficiale della Commissione di inchiesta della Camera dei Deputati sulla sicurezza e sul degrado delle città e delle periferie, guidata dal presidente Andrea Causin (Ap-Ncd), che si è svolta tra San Basilio e Tor Sapienza."E' vero ci sono delle criticità e c'è un fenomeno anche dal punto di vista urbanistico che ci contraddistingue: siamo un nucleo piuttosto vasto, grande, di case popolari e poi diffuso sicuramente c'è il problema anche di uno spaccio notevole di droga. Ma i problemi sono la mancanza di occupazione".in 07:15 - out 07:54 "Non mi sarei mai aspettato che un gruppo di parlamentari venissero qui nella nostra parrocchia ad incontrare le realtà, le forze attive del territorio. Sicuramente a livello politico c'è molto da fare, soprattutto facendo un progetto di sviluppo per la realtà del territorio, cercando di governare la situazione della casa, ripartendo con l'edilizia popolare e non lasciando il territorio a una gestione anarchica della casa"."Per quello che riguarda noi, il nostro fronte di servizio è quello a 360 gradi di promozione umana"."C'è una comunità credente cristiana, strutturata con una certa attenzione fortissima al problema della povertà, e altre realtà come l'associazionismo scout, la Croce Rossa, la Protezione civile e tutte le altre forze che fanno del bene".