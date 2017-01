Tragedia in A4: bus ungherese si schianta e s'incendia, 16 morti

Verona (askanews) - Terribile tragedia della strada sull'A4. Un pullman che trasportava una scolaresca ungherese al ritorno da una gita scolastica in Francia si è schiantato contro un pilone dell'autostrada in prossimità dell'uscita di Verona Est, nel territorio del comune di San Martino Buon Albergo, e ha poi preso fuoco. Il bilancio è terribile: sedici vittime accertate, 26 i ricoverati in ospedale, tra cui alcuni in gravi condizioni, e 13 le persone soccorse sul luogo dell'incidente e poi trasportate in un albergo vicino.Sul posto sono subito intervenuti vigili del fuoco, polizia e sanitari del 118. Secondo la polizia non ci sarebbero dispersi ma tra le vittime si contano molti bambini.Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli, ma lo schianto isolato del bus contro il pilone di un cavalcavia potrebbe far pensare a un colpo di sonno dell'autista, a un malore o a un improvviso guasto meccanico.