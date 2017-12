Trasportavano droga in Sardegna con elicottero: 3 arresti

Roma, (askanews) - Trasportavano droga in Sardegna con un elicottero. Il nucleo di polizia tributaria di Cagliari ha sequestrato 11,5 kg di cocaina, arrestato in flagranza di reato tre soggetti, e sequestrato un elicottero "Alouette" che serviva ai trafficanti per trasportare dalla penisola i9n Sardegna lo stupefacente.L'impiego del mezzo aereo doveva servire per evitare i controlli operati dalle Fiamme Gialle negli scali portuali ed aeroportuali. Ma il velivolo, pilotato da un pluripregiudicato 41 enne emiliano, sopraggiungeva in Sardegna senza aver contattato gli organi istituzionali deputati al controllo del traffico aereo civile. Ed è stato così incastrato dagli uomini delle Fiamme Gialle.