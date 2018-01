Treno deragliato, feriti in ospedali zona: "Alcuni traumatizzati"

Milano (askanews) - Sono stati trasportati negli ospedali della zona i feriti dell'incidente ferroviario avvenuto a Pioltello, alle porte di Milano, dove un convoglio di Trenord partito da Cremona è deragliato intorno alle 7 del mattino. Sul posto il 118 è intervenuto con due elicotteri, 5 automediche, 3 mezzi speciali per le emergenze e 18 ambulanze. "Ho parlato con alcuni di loro prima, quando li abbiamo accomapagnati, qualcuno è traumatizzato. Quelli che non sono gravi sono nelle due palestre di Limito e Segrate adibite per raccogliere i feriti lievi".San Raffaele, Humanitas, Policlinico, San Donato e San Gerardo di Monza stanno ricevendo i feriti, distribuiti secondo la valutazione di Areu al momento dove c'è disponibilità e spazio. Due elicotteri vanno e vengono per trasportarli velocemente negli ospedali.