Trenta: costruire la pace significa lottare contro ogni razzismo

Roma, (askanews) - "E' una giornata per ricordare il contributo che la comunità ebraica ha dato alla vita nazionale in tutti i suoi momenti, anche nei momenti più tristi. E' una giornata in cui dobbiamo ricordare il valore della pace e il valore che ha costruirla ogni giorno. Costruire la pace significa lottare contro ogni razzismo e contro ogni discriminazione, questo è il valore profondo di questa celebrazione". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, a margine di una cerimonia in ricordo dei soldati ebrei italiani morti nella Prima Guerra Mondiale al Tempio Maggiore di Roma, in occasione del centesimo anniversario dalla fine della Grande Guerra.