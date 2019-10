Trieste, in un video il momento in cui Meran spara ai poliziotti

Milano, 7 ott. (askanews) - In questo drammatico filmato senza audio, diramato dalla polizia, si vede il momento in cui il 29enne dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran spara e uccide i due poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego all'interno della Questura di Trieste.L'autopsia sui corpi degli agenti è prevista per mercoledì 9 ottobre. I magistrati hanno già formalizzato l'incarico. In Procura, intanto, si attendono informazioni dalla Germania sullostato di salute mentale di Meran, che a suo tempo aveva soggiornato in quel Passe. La magistratura vuol capire se ci sono stati ricoveri o se il giovane abbia fatto ricorso ai servizi psichiatrici.