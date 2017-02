Truffe ai danni di anziani, arresti tra La Spezia e Napoli

La Spezia (askanews) - Truffavano gli anziani approfittando della loro buona fede, ad esempio intimandogli - come sentito nella denuncia telefonica di una cittadina, appena ascoltata - di pagare un debito assicurativo al posto dei figli risultati morosi in seguito a un incidente.A conclusione di una complessa attività d'indagine della Procura della Repubblica della Spezia, sono stati individuati e arrestati dai carabinieri della città ligure e di Napoli, i componenti di un'associazione per delinquere finalizzata alle truffe che operava su tutto il territorio nazionale.L'indagine, denominata "Sciacallo", è stata avviata a seguito di un tentativo di truffa, l'8 giugno 2016, alla Spezia ai danni di un'anziana donna, mediante il trucco del "falso avvocato o appartenente alle forze di polizia".L'attività degli inquirenti ha consentito di accertare che erano diversi i gruppi di truffatori che operavano con varie metodologie ad esempio come falsi corrieri per il ritiro di plichi e merci presso esercizi commerciali inconsapevoli o con raggiri attraverso la più classica tecnica dello specchietto rotto.