Trump vede i produttori di auto: costruite e assumete negli Usa

Washington (askanews) - C'era anche L'Ad di Fca Sergio Marchionne all'incontro alla Casa Bianca voluto dal neo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump con i vertici delle principali Case produttrici di automobili, per rimarcare de visu la sua politica protezionista.Costruire nuove fabbriche per costruire nuove auto, negli Stati Uniti. Questo il focus dell'incontro che Trump ha avuto con i leader di Fiat Chrysler Automobiles, General Motors e Ford, promettendo loro che fare business in America sarà "piùsemplice" sia per le aziende americane sia per chi vuoleinvestire negli Stati Uniti."Non sono gli edifici quelli che vogliamo - ha detto Trump ai suoi interlocutori - vogliamo posti di lavoro a tempo indeterminato. Dobbiamo far crescere in modo massiccio l'occupazione negli Stati Uniti, per questo abbasseremo le tasse e ridurremo le regolamentazioni inutili. Certo vogliamo delle normative, ma vogliamo normative che abbiano un senso".A Marchionne, Mary Barra di General Motors e Mark Fields della Ford, il presidente ha anche ribadito il proprio stop a un "ambientalismo fuori controllo".Infine, Trump, che intanto ha rassegnato le dimissioni dalla Trump Organization e dalle oltre 400 entità affiliate del suo gruppo industriale, è stato invitato dallo speaker della Camera statunitense, Paul Ryan a parlare alle camere riunite delCongresso, entrambe controllate da una maggioranza repubblicana, il 28 febbraio 2017.