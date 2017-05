Turismo, cresce traffico tra Italia e Argentina

Roma, (askanews) - "Il mercato tra l'Italia e il Sud America, in particolare tra Italia e Argentina, sta vivendo un momento di grande importanza, anche in virtù del nuovo corso del governo argentino".Lo ha affermato, in occasione della cerimonia di premiazione degli Italia Travel Awards, Claudio Neri, direttore commerciale di Aerolineas Argentinas."C'è poi un obiettivo di sviluppo economico molto ambizioso. In questo ambito Aerolineas Argentinas, compagnia di proprietà dello Stato, ha un piano industriale molto ben definito, sta completando il rinnovo completo della sua flotta, che ha aerei di ultima generazione, e proprio questo mese abbiamo accolto a Roma il nuovo Airbus 330 recentemente ritirato dalla fabbrica, quindi con particolari accorgimenti sia in termini operativi sia per i motori particolarmente efficienti. Ed anche con un allestimento a bordo molto ricco, un programma di intrattenimento con 45 film anche in italiano, più di 400 serie televisive tra quelle attuali, e musica. Il programma si chiama Bravo ed è appena stato lanciato. C'è poi una importante flotta medio-corto raggio che serve 35 città dell'Argentina. Con coincidenze per tutto il continente sudamericano. I passeggeri italiani poi avranno a disposizione dal 7 luglio un volo giornaliero", ha aggiunto Neri.