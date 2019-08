Turista francese scomparso in Cilento, mobilitazione sui social

Roma, 18 ago. (askanews) - Un giovane turista francese, di 27 anni, Simon Gautier, risulta scomparso in Cilento da venerdì 9 agosto. Gli amici lanciano appelli su Facebook e chiedono l'aiuto di volontari per cercare l'amico che avrebbe avuto un incidente lungo il Sentiero della Molara, nel Cilento."E' ferito ed è scomparso da venerdi - scrive una amica Héloise Grégoire su Twitter. E' scomparso in Italia nei dintorni di Policastro. Il suo cellulare è spento. Le autorità lo stanno cercando invano. Serve aiuto".La famiglia chiede intanto più uomini e più mezzi per continuare le ricerche e dalla Francia sono arrivati anche una ventina di amici del ragazzo. "Aiutateci a trovarlo vivo", è l'appello della famiglia e degli amici.