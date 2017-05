Un pacco di riso per solidarietà, la campagna il 6-7 maggio

Roma, (askanews) - Il 6 e 7 maggio, in tutte le piazze italiane, torna l'iniziativa "Abbiamo RISO per una cosa seria" promossa dalla Focsiv, (Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario) a sostegno di progetti solidali nel sud del mondo.Oltre 4mila volontari saranno impegnati nella distribuzione di 100mila pacchi di riso 100% italiano, al prezzo di 5 euro.Tra le Ong presenti anche Comivis (Comunità Missionaria di Villaregia per lo Sviluppo) che quest'anno sosterrà le donne e i bambini della periferia di Maputo, in Mozambico).