Le suggestive immagini di Matera imbiancata. L'ondata di gelo e maltempo, con nevicate, che ha colpito in particolare il Centro Italia non ha risparmiato la Basilicata e la capitale europea della cultura 2019.Vista dall'alto, dal balcone di piazza Vittorio, la città dei Sassi sembra un presepe, uno scenario da cartolina. La neve ha causato disagi per la circolazione, chiusa anche la strada provinciale per Potenza.