Usa, marcia per la vita, risposta popolo di Trump contro aborto

Washington (askanews) - Migliaia di attivisti pro life, galvanizzati dalle posizioni del neo presidente Donald Trum, sono scesi in piazza a Washington, negli Stati Uniti, per la 44esima 'marcia per la vita', la manifestazione organizzata dagli americani che si oppongono all'aborto.E' una risposta del popolo di Trump alla marcia delle donne, che sabato scorso ha attraversato la capitale nel segno della 'resistenza' al nuovo presidente degli Stati Uniti."La vita sta vincendo in America. Con le elezioni abbiamo al Congresso una maggioranza pro life, la marcia per la vita è una celebrazione del progresso che abbiamo fatto per questa causa". Ha detto dal palco il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence."Il presidente e io siamo con la marcia per la vita. Non ci fermeremo finché non ristabiliremo una cultura della vita per noi e i nostri posteri" ha aggiunto.La 'March for Life', si tiene ogni anno dal 1974, in risposta alla sentenza della Corte Suprema sul caso 'Roe contro Wade', che nel 1973 rese legale l'aborto negli Stati Uniti.