Valanga Hotel Rigopiano, recuperati altri 3 corpi: 12 vittime

Farindola (askanews) - Nelle ultime ore i soccorritori hanno estratto i corpi di altre tre vittime all'interno dell'Hotel Rigopiano, travolto da una valanga il 18 gennaio scorso. Il numero delle vittime accertate è salito così a 12, 17 le persone disperse ancora intrappolate nella neve, non si sa in quali condizioni, 11 i sopravvissuti, 9 estratti dalle macerie e 2 salvi perché si trovavano fuori dall'albergo al momento della valanga.Queste sono le ultime immagini arrivate da Rigopiano dove i soccorritori intanto proseguono il difficile lavoro di ricerca, in condizione complicate col rischio valanghe in aumento. A queste complicazioni sono dovuti i tempi lunghi per recuperare tutti i dispersi, non ad una mancanza di uomini, hanno specificato i Vigili del Fuoco, "il dispositivo dei soccorsi" "assolutamente adeguato" e "la mobilitazione è del tutto commisurata alle gravissime esigenze operative, senza alcuna sottovalutazione e senza alcun risparmio di risorse", si legge in un comunicato.