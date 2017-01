Valanga Hotel Rigopiano, recuperati tutti i corpi: 29 vittime

Farindola (askanews) - A Rigopiano non c'è più spazio per la speranza. Nella notte i Vigili del Fuoco hanno recuperato gli ultimi due corpi dall'interno dell'Hotel travolto da una valanga il 18 gennaio scorso, a Farindola, ai piedi del Gran Sasso. Non c'è più alcun disperso da cercare, il bilancio definitivo è di 29 morti. I sopravvissuti sono 11, 9 estratti dalle macerie e 2 salvi perché erano all'esterno dell'hotel nel momento della valanga. Ora bisognerà portare a termine il lavoro di identificazione di tutte le vittime.Nelle ultime immagini dall'alto girate dai Vigili del Fuoco con l'ausilio di un drone è possibile vedere quanto estesa fosse l'area di ricerca e soccorso e quanti mezzi fossero impiegati. Per recuperare gli ultimi corpi è stato necessario arrivare fino al cuore della struttura, sommerso dalla neve, lavorando con grande attenzione per evitare nuovi crolli e utilizzando anche pale meccaniche e mezzi pesanti per rimuovere le macerie più ingombranti e farsi un varco fra i muri di neve.E' stata una corsa contro il tempo, negli ultimi giorni con l'ombra del pericolo di nuove valanghe a causa dell'aumento delle temperature, finita a tarda notte col recupero dei corpi delle ultime due vittime.