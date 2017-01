Valanga Rigopiano, trovati altri 3 cadaveri: 21 vittime accertate

Farindola (askanews) - Le macerie dell'hotel Rigopiano di Farindola, nel Pescarese, raso al suolo da una valanga il 18 gennaio 2017, hanno restituito altri 3 corpi senza vita, al momento non ancora identificati.Si tratta di due persone di sesso femminile e una di sesso maschile.Il bilancio aggiornato della tragedia, dunque, è di 21 vittime accertate e 11 sopravvissuti. Sono 8, al momento, le persone che restano disperse.Prosegue intanto l'incessante opera dei soccorritori che scavano per recuperare tutte le persone rimaste bloccate sotto i cumuli di neve e detriti anche se, con il passare delle ore, sono ridotte sempre più ai minimi termini le speranze che qualcuno dei dispersi possa essere trovato ancora in vita.Sul fronte delle indagini, invece, si cerca di far luce sulle ore immediatamente successive alla tragedia, soprattutto sulla telefonata d'allarme effettuata da Quintino Marcella alle 18:20 del 18 gennaio, appena qualche minuto dopo la valanga e ricevuta da una funzionaria delle Prefettura di Pescara ma ignorata perché ritenuta priva di fondamento. I soccorsi sono stati attivati solo dopo oltre 2 ore.