Valanga Rigopiano, trovati vivi 6 dispersi

Roma, (askanews) - Sei persone, disperse per la valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano dopo il sisma del 18 gennaio, sono state trovate vive: lo hanno riferito fonti del Soccorso alpino sul posto."Stiamo penetrando sotto i solai per raggiungerli, ci stiamo parlando", hanno affermato i soccorritori.Intanto sono partiti degli elicotteri con dei medici a bordo per portare aiuto ai sei sopravvissuti.Su Twitter nel frattempo gira la notizia dei due pastori abruzzesi, Lupo e Nuvola, i due cani mascotte del resort, ritrovati "sani e salvi" in una frazione di Farindola (Villa Cupola).