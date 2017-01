Valanga sull'hotel Rigopiano, si continua a scavare

Farindola (askanews) - In condizioni proibitive si continua a scavare senza sosta a Farindola, nel Pescarese, dove una valanga ha travolto l'hotel Rigopiano dopo le scosse di terremoto che hanno colpito la zona.Per i soccorritori è stato una notte molto dura alla ricerca dei dispersi. Nella struttura c'erano circa 35 persone, 22 clienti, 7 dipendenti, e qualche altro ospite, ma al momento sono stati trovati solo 4 cadaveri. Ancora incerto dunque il numero delle vittime. Ma tra neve e macerie dell'albergo che è stato trascinato dalla valanga per diversi metri è difficile pensare che qualcuno si sia potuto sarlvare e anche a cani da soccorso non rilevano segnali di vita. Con il passare delle ore poi le speranze di trovare qualche sopravvissuto alla catastrofe si riducono sempre di più. Nella notte ha smesso di nevicare e le temperature sono risalite attorno allo zero, ma c'è il pericolo di nuovi crolli e di nuove slavine causate dall'appesantimento del manto nevoso, nonostante ciò si continua a lavorare.A poche ore dal disastro infuriano le polemiche per il ritardo nei soccorsi. Nell'albergo in tanti, che erano bloccati sin dalla domenica, erano pronti a lasciare la struttura ma lo spazzaneve non è arrivato, e anche il primo allarme lanciato è stato sottovalutato. La Procura di Pescara ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.