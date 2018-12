"Vasco e Viola", corto di Muccino: speranza grazie alla ricerca

Roma, 19 dic. (askanews) - "Vasco e Viola", un corto, diretto da Gabriele Muccino, per mostrare le potenzialità della terapia genica. La storia di due bambini affetti da gravi patologie, raccontata con animazioni grafiche e giochi di colore.Vasco con un'immunodeficienza che lo costringe a vivere isolato dal mondo e Viola, che lotta contro un tumore. Grazie alla ricerca scientifica possono sperare in una cura.Il video, con le musiche di Nicola Piovani, è il 13esimo cortometraggio di Rai Cinema per Fondazione Telethon (prodotto da Lotus Production) ed è stato presentato nella serata "Festa di Natale" dedicata a Fondazione Telethon, in apertura della maratona tv sulla Rai, che si concluderà il 22 dicembre.