Milano, 3 ago. (askanews) - Vasco Rossi ha pubblicato sui suoi social un video che testimonia la sua visita in una piantagione di cannabis legale ("Breeders of C B D" di Andrea Piccinini) nei dintorni di Zocca, di cui è originario. "É senza thc, senza effetti collaterali di sballi strani ma solo curativa", e ai coltivatori che temono nuove leggi che li mettano in difficoltà risponde "tira un'aria oscurantista e bigotta".