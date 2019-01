Vasta operazione antimafia nel viterbese, 13 arresti

Roma, (askanews) - I carabinieri del comando provinciale di Viterbo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone l'arresto di 13 persone, tutte indagate, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso. Numerose le perquisizioni.L'operazione ha delineato l'esistenza di un'organizzazione dai connotati mafiosi, dedita principalmente a imporre il proprio controllo su attività economiche, come negozi per la vendita di gioielli usati (i cosidetti "compro oro"), locali notturni, ditte di trasloco e altre attività come i recupero crediti, nella provincia di Viterbo.Un articolato sodalizio criminale, collegato ad ambienti della 'ndrangheta che si era imposto a Viterbo e provincia attraverso una serie di aggressioni e gravi atti intimidatori, anche con auto dei carabinieri date alle fiamme, esercitando un'azione di controllo del territorio.