Vendemmia solidale, nel trevigiano per la Sla

Roma, 9 set. (askanews) - La pioggia non ha fermato la solidarietà alla cantina Le Manzane di San Pietro di Feletto (TV), nel cuore delle terre del Prosecco Superiore, nel trevigiano, dove domenica 8 settembre 500 persone hanno sfidato il maltempo per partecipare alla grande festa dell'uva giunta ormai all'ottava edizione.Tra gli ospiti Sammy Basso, l'ex cestista italiano Riccardo Pittis, il governatore del Veneto Luca Zaia, l'assessore regionale Federico Caner, il campione 2017 della Tiramisù World Cup Andrea Ciccolella.Il ricavato di quest'anno sarà devoluto alla onlus Revert per la ricerca sulla Sla, grazie ad un progetto sviluppato in collaborazione con l'impresa sociale Edipo Re.