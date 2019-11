Venezia, Brugnaro chiude piazza San Marco per l'acqua alta

Roma, 15 nov. (askanews) - "Sono le 9.20 e sono costretto a far chiudere la piazza, stiamo dando gli ordini alla polizia locale, la chiudiamo per ogni evenienza per non mettere a rischio l'incolumità delle persone".Inizia così la mattinata del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che annuncia un'altra giornata di passione per la città in cui è attesa una forte marea, "eccezionale" con un picco di 160 centimetri. Nel weekend il livello è invece in leggera diminuzione, secondo il Centro Maree, è prevista una marea "molto sostenuta" (110 cm sabato e 120 cm domenica).La situazione è comunque critica Brugnaro, ha invitato cittadini e turisti a evitare gli spostamenti e facendo la conta dei danni fino ad ora, ha parlato di un miliardo durante il sopralluogo in Piazza San Marco insieme al leader della Lega Matteo Salvini e al presidente della Regione Veneto Luca Zaia.