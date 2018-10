Venti forti e violenta mareggiata, isolata Capri

Roma, (askanews) - La fortissima ondata di maltempo che ha colpito la Penisola si è abbattuta anche sull'isola di Capri, isolata dalla terraferma dopo l'interruzione dei collegamenti marittimi a causa di una tempesta di acqua e vento.Una violenta mareggiata ha investito in particolare il versante di Marina Piccola e i Faraglioni. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, a causa di alcuni cornicioni che si sono staccati e per i diversi alberi caduti. Le squadre sono al lavoro senza sosta per l'impossibilità di effettuare il cambio turno dopo l interruzione dei collegamenti marittimi. Stesso discorso per medici e personale dell'ospedale Capilupi che hannodovuto prolungare l'orario di servizio.