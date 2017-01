Milano (askanews) - In queste immagini, diffuse dalla Polizia di Stato, si vede il passaggio nella stazione di servizio Brianza dell'autobus ungherese con a bordo decine di ragazzi che, dopo una gita in montagna in Francia, facevano ritorno in Ungheria. Sono le ultime immagini prima dell'incidente, all'altezza di Verona est, dove il bus si è schiantato contro un pilone per motivi ancora da chiarire. Nell'incendio divampato dopo l'uscita di strada sono morte 16 persone.