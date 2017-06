Video chat su Messenger: animazioni in diretta e nuovi effetti

Milano (askanews) - Novità in arrivo sulle videochat di Messenger, la chat di Facebook che sta diventando un elemento sempre più importante del social network, come dimostrano i continui aggiornamenti.Fra le nuove funzioni, la possibilità di inserire animazioni in diretta durante la video chat: le icone si animeranno sullo schermo e poi scompariranno per dare la possibilità di esprimere al momento uno stato d'animo: sorpresa, rabbia, tristezza, amore. Arrivano anche nuovi filtri, con la possibilità di visualizzare un'anteprima per scegliere il più adatto, e poi nuove maschere, molte con effetti nascosti che si attivano grazie ai movimenti facciali. Le nuove funzionalità sono disponibili sia per le chat uno a uno che per quelle di gruppo, di cui d'ora in poi sarà possibile fare degli screenshot da salvare.Tutti aggiustamenti che fanno somigliare sempre più fra loro i social network che stanno puntando sempre più su video e animazioni, da Messenger a Snapchat a Instagram.