Video di Totti per Telefono Azzurro: "Io dico stop al bullismo"

Roma, (askanews) - "Parlane con chi vuoi, ma ti prego parla. Non tacere, vedrai insieme ce la faremo, non ti lascio solo. Io dico stop al bullismo, insieme ce la faremo": è quanto afferma il capitano della Roma Francesco Totti in un video, intitolato "Totti non sta zitto", che apre la campagna contro il bullismo di Telefono Azzurro, in vista della prima Giornata Nazionale contro il Bullismo il 7 febbraio.L'Associazione nata nel 1987 con lo scopo di difendere i diritti dell'infanzia è da quasi trent'anni in prima linea nella tutela dei diritti dei minori, attraverso le attività di ascolto alle linee 114 e 19696 e di intervento e prevenzione, messe in campo ogni giorno 24 ore su 24.